حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي ديرب نجم والزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، ان الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار مرور اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ في بيان، الخميس، إنه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد فتم التنسيق مع رئيس قسم الإزالات بالمجلس والوحدة المحلية بصافور ومركز الشرطة لإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن سور بالبوص بمساحه ٤٥ م طولي وإزالة غرفتين وسور بالطوب الدبش علي مساحه ٨ سهم في المهد وتطبيق القانون علي الجميع حفاظًا على الرقعة الزراعية.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون بالتصدي لحالة تعدى على الأراضي الزراعية بناحية شرويدة عبارة عن إزالة سور بالدبش على مساحة 115 مترًا، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية بناحية شرويدة.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإزالة في المهد لكل التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية وتطبيق القانون علي المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من آمن قومي وغذائي.

وعلي جانب أخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.





وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت ٢٢٢ ألفًا و٦٥٣ طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ و تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين جاءت مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.