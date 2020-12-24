ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

نشرت شام الذهبي، صورة جديدة لها مع أصالة وطارق العريان و اخواتها و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت شام علي الصورة قائلة :" في هذه الصورة قبل عامين ، كتبت "عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري" ، لأنك كنت ... وكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك ، ليس لأنك كنت حقًا العمود الفقري .. عمودنا الفقري ، قلبنا ، أنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيظل دائمًا هي اصالة ".
و تابعت :" لكن لأنك كنت العمود الفقري لها ، وهذا جعلك لنا .. عندما كسرتها ، كسرتنا .. لأننا نعيش من قوتها .. كلنا امتداد لكيانها .. لا شيء بدونها .. وتركت .. تركت جرح عميق .. فقط أسألك بإخلاص أن تتوقف عن تعريض هذه الجرح لمزيد من الإصابات! دعها تقبل واقع السنوات ال 14 التي أعطتها لك بسلام دون قيد أو شرط " .
و يذكر ان تحدثت شام عن الأزمة قائلة : " طبعا كلكوا شوفتوا كلام ماما عن الصورة و احنا بقالنا اكتر من سنة عايشين في الصدمة اللي ماما مرت بيها و كلنا حاسين بآلامها و صدمتها لان ماما من النوع العطاءة كتير لدرجه عدت فيها الانسانية لان ماما بتعطي اكتر من قدرتها "
و تابعت شام :" انا امي كتير اتألمت و من حقها انها تعبر وأنا فخورة بيها لانها لازم تطلع اللي جواها لاني بخاف عليها من كتر الزعل يصيرلها شى و انا أمي اغلى من كل شي وأغلي من كل اللي في الصورة لان كل ست اتألمت عارفه قد ايه الخيانه و خربان البيت و ترك الولاد من غير اب شي كتير بشع "
وتابعت شام حديثها عن كل من دعموا طارق العريان و الموديل اللبنانيه و علقت :" و الناس اللي بتقف مع واحده سبب خربان البيت ده بيبين عن المبادئ اللي صارت في الدولة بالزمن ده "
يذكر ان نشرت الفنانة أصالة صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".