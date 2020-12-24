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رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الخميس، « فيديو كونفرانس». وتواجد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في فرع النادي بالشيخ زايد، حيث جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد.  

ويأتي اجتماع «الفيديو كونفرانس» تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا، الذي يجتاح كل دول العالم في الوقت الحالي. شهد الاجتماع في بدايته تقديم مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خالص التعازي لنادي الزمالك ومسئوليه وجماهيره في وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. 

وأكد المجلس بكامل هيئته أنه كان حريصًا على المشاركة في تشييع جنازة المغفور له. واتخذ المجلس في اجتماعه اليوم القرارات التالية: -

 الموافقة على التجديد لكافة المديرين، مع تكليف العميد أحمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي بمدينة نصر.  

- تكليف محمد الألفي، مدير الخدمات بمقر النادي بالجزيرة، بالإشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضًا بفروع النادي المختلفة.  

- ترقية أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق. على أن يعاد التقييم خلال ٣ أشهر بشأن تجديد الثقة، في ظل سعي مجلس الإدارة إلى تحقيق هدفه بشأن تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي.  

- وافق المجلس في اجتماعه اليوم على عمل الكابتن طارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، محللًا في كأس العالم لكرة اليد، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل

 وكذلك الموافقة على عمل ياسر الرملي، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، منسقًا للاتحاد الدولي للعبة خلال فعاليات بطولة العالم القادمة.  

- ناشد مجلس إدارة النادي خلال اجتماع اليوم جميع الأعضاء والفرق الرياضية المختلفة بضرورة العودة بقوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مع التأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الخاصة بالتعقيم والحرص على استخدام الكمامات والابتعاد تمامًا عن التجمعات والتواجد في الأماكن المغلقة. 

كما شهد الاجتماع التأكيد على التنسيق بين الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية بالنادي، من أجل التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
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