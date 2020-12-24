ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك: أوباما ابن النادي واتفقنا على التجديد .. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:49 م
ساسي
ساسي
Advertisements
محمد رشاد
قال حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك إن جلسة المفاوضات التي تمت قبل ساعات مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم يوسف أوباما لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك" عبر برنامج "زمالكاوي": "أوباما لم يبدِ أي اعتراض بشأن التجديد، وقال إنه من أبناء الزمالك، وطالب فقط بالتقدير".

وأضاف: "اتفقنا مع أوباما على كل شىء، وخلال يومين أو ثلاثة بالكثير سيوقع العقود ويتقاضى مقدم عقده".

وأكمل: "يوسف أوباما أحد قادة فريق نادي الزمالك، وكتبنا البنود الأساسية على ورقة، ووكيل اللاعب وقع عليها، وخلال يومين سنجهز العقود وسيتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وعن تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، واصل: "لأول مرة أرى لاعب أجنبي متمسك بالنادي بهذا الشكل".

وواصل: "فرجاني ساسي كان متفهمًا جدًا لأبعد الحدود لموقف الزمالك، هو له مستحقات متأخرة سيحصل عليها بالكامل، والماديات ليست العقبة".

واستطرد: "تحدثنا عن مدة تجديد عقده والقيمة المالية واتفقنا على كل شئ، نحن حاليًا في مرحلة تجهيز أموال ساسي".

واختتم: "لم نجتمع مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، ونراجع تفاصيل أزمتهما وهل لهما مستحقات متأخرة أو لا، وبعد ذلك سنجلس معهما".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغندور: يكشف موقف مصطفى محمد مع الزمالك ..ومحاولات مستمرة لتجديد عقد فرجاني

أشرف قاسم يكشف مصير التعاقد مع أمير عادل.. ولا أتخيل الزمالك من غير ساسي وبن شرقي.. فيديو

قيد المثلوثي في القائمة الإفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية

الجماهير تطالب لجنة إدارة الكرة بالزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي

الزمالك يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم تجديد تعاقده

أشرف قاسم: خزينة الزمالك بها مليون و250 ألف جنيه فقط

ترشيحاتنا

سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار"المركزي" بالتثبيت

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا: الفيروس أبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. فيديو

بملابس بابا نويل.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وطفلتيه بالكريسماس

طليق نيللي كريم :لا خلافات بيننا.. وأم بناتي خط أحمر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

دراسة: نقص هذا الفيتامين يسبب ارتعاش العين

لماذا تتأخر الدورة الشهرية؟ .. 5 أسباب محتملة