الكهرباء أولا.. الخريطة الكاملة لاستهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال 2020

يعد قطاع الكهرباء، أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى في مصر خلال العام المالى الماضى، وذلك بنحو 1.272 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى 3.477 مليار قدم مكعب، بنسبة 60.44% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز، وبانخفاض 245 مليون قدم مكعب يوميا عن استهلاك العام المالى 2018/2019.





وحسب تقرير الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، بلغ حجم استهلاك قطاع الصناعة خلال العام المالى الماضى، نحو 479 مليار قدم مكعب من الغاز، بمعدل يومى نحو 1.308 مليار قدم مكعب، بنسبة 22.75% من إجمالى الاستهلاك المحلى، وبلغ استهلاك قطاع الأسمدة 234.7 مليار قدم مكعب، وقطاع الحديد والصلب 58.2 مليار قدم مكعب، والأسمنت 3.35 مليار قدم مكعب.





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وبحسب التقرير، فإن استهلاك المنازل من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى، بلغ 99.3 مليار قدم مكعب، بمعدل 271.3 مليون قدم مكعب يوميا، وبنسبة 4.7% من إجمالى الاستهلاك المحلى.





وبلغ استهلاك قطاع تموين السيارات خلال العام المالى الماضى، نحو 20.84 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، بمعدل 57 مليون قدم مكعب يوميا، بنسبة 1% من إجمالى الاستهلاك المحلى.