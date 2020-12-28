السفارة الأمريكية تهنئ إلهام فضالي صاحبة أهم إنجاز فيزيائي 2020

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، العالمة المصرية إلهام فضالي، الحائزة على جائزة عالم الفيزياء عام 2020.





وكتبت السفارة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "فضالي" بدأت رحلتها العلمية من صعيد مصر، فهي من مواليد محافظة بني سويف، وحصلت على منحة دراسية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة ، ثم حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من قسم الهندسة الكهربائية.





وأضافت السفارة، أنه أثناء دراستها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على منحة دراسية لقضاء فصل دراسي في جامعة دريكسيل في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.





وتابعت "الآن، استطاعت إلهام والتي أصبحت باحثة وطالبة دكتوراه في الفيزياء التطبيقية بجامعة أيندهوڤن، أن تنال تقديرا عالميا كبيرا، كان آخره حصولها -إلى جانب زملائها- على جائزة إنجاز العام (2020) في الفيزياء من مجلة "physics world" المرموقة".





واختتمت السفارة منشورها، "إن جميع أسرة السفارة الأمريكية بالقاهرة تتمنى لإلهام النجاح المستمر".





وفازت المصرية إلهام فضالي مع فريقها في جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا بــ هولندا، بجائزة مجلة "عالم الفيزياء" The Physics World بفئة "أهم إنجاز فيزيائي" لعام 2020. وقالت المجلة في حيثيات منح إلهامي والفريق الجائزة إن مشروعهم تضمن عملية إعادة هيكلة ذرات مستخدمة في الشرائح الإلكترونية لتكتسب خواص ضوئية، ما قد يسهم مستقبلًا في تطوير تقنيات مهمة بعالم الحوسبة.

ويتكون الفريق العامل مع فضالي من : آلان ديكسترا، وإريك بيكرز من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، وجينس رينيه سوكيرت في جامعة فريدريش شيلر-يينا في ألمانيا وفريق دولي لإنشاء مادة تعتمد على السيليكون تبعث الضوء بأطوال موجية تستخدم في الاتصالات الضوئية.