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محافظات

صاحبة أهم إنجاز فيزيائي عالمي في 2020.. محافظ بني سويف يكرم إلهام فضالي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتورة إلهام فضالي، الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، حيث استقبلها هي وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة؛ تقديرا لتفوقها العلمي الذي كان حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، معربا عن سعادته بالإنجاز المحقق.

وأكد "غنيم" أهمية مواصلتها العمل؛ حتى يخرج بحثها إلى حيز التطبيق، وأن تكون واحدة من سفراء مصر البارعين في كثير من المجالات الذين يرفعون اسم وعلم مصر في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية .

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه لا يكاد يمر شهر واحد- خاصة خلال الفترة الأخيرة- إلا ويتردد اسم لعالِم مصري أو رياضي مصري أو فنان مصري قد أدهش العالم بنبوغه وتفوقه في مجاله ، وذلك يشير إلى أن أبناء مصر قادرون على صنع المستحيل، وتحقيق التقدم والريادة لوطننا الغالي مصر، وأن ذلك قد صادق إرادة صادقة وداعمة من القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وعقول أبناء الوطن من العلماء والنابغين كل في مجاله .

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وأكد المحافظ دعمه للعالمة المصرية، وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بنى سويف المتميزة، للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن استراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة، والتي احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة، من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

كما أشار إلى أن المحافظة تثق في قدرات شبابها المميزين في مختلف المجالات ،وأن ذلك كان دافعا لتشكيل مجلس استشاري من الشباب المميز "كل في مجاله" .

ومن جهتها، أعربت الدكتورة إلهام فضالي عن اعتزازها وتقديرها لتكريم المحافظ لها ، وأنها لفتة مميزة تعكس مدى اهتمام القيادة بالمحافظة بأبنائها وتشجيعهم على مواصلة التفوق والاجتهاد من تحقيق أحلامهم وثقة وطنهم فيهم.

وأشارت إلى أنها ستكون على تواصل دائم بالمحافظة ، حيث ستكون سعيدة بالمساهمة في أي مجال يخدم بني سويف ووطنها مصر، معربة عن اعتزازها بحرص المحافظ على دعمها وتحفيزها في مسيرتها العلمية .

واستمع المحافظ من الباحثة "إلهام فضالي "لفكرة البحث  الذي حصل مؤخرا على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020، وذلك عن فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من "خليط السيلكون" و"السليكون جريمن"، وهذا هو المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة.

والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.

وأشارت إلهام فضالي، إلى أن البحث مازال في طور أوَّلي، حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المقرر، حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر؛ أن يتم استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء، وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.

وقد اختارت مجلة عالم الفيزياء، البحث، كأفضل بحث في عام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم، ومقرها في انجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم، كأفضل أبحاث، وتختارها اللجنة المُحَكِّمَة، وتم اختيار البحث الخاص بها، باعتباره (إنجاز عام 2020 في الفيزياء)، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا . 
صاحبة أهم إنجاز فيزيائي عالمي في 2020.. محافظ بني سويف يكرم إلهام فضالي
صاحبة أهم إنجاز فيزيائي عالمي في 2020.. محافظ بني سويف يكرم إلهام فضالي
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