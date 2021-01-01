تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في البريميرليج

أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - إيريك بايلي - لوك شاو
خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال
فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت
خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - برتراند تراوري- أنور الغازي - جاك جيراليش
خط الهجوم: واتكينز
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.