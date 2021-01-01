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رياضة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في البريميرليج

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - إيريك بايلي - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

فيما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - برتراند تراوري- أنور الغازي - جاك جيراليش

خط الهجوم: واتكينز

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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