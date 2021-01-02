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رياضة

ريال مدريد يستهدف صدارة الليجا أمام سيلتا فيجو.. الليلة

السبت 02/يناير/2021 - 10:48 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة 17 للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة ( 10 فوز - 3 تعادلات - 3 هزائم)، متأخرًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر (35 نقطة) من 14 مباراة.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه مجددا في الليجا، بعد تعادله مع إلتشي في المباراة الأخيرة.

ويستهدف الميرنجي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاحتلال الصدارة.

ويفتقد ريال مدريد لجهود قائده سيرجيو راموس، والذي سيغيب عن المباراة بعد شعوره باضطرابات في المعدة.

وجائت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب

الدفاع: كارفاخال - فاران - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - كروس

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس - ماريانو.

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