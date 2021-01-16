قالوا لـ صدى البلد| دنيا عبدالعزيز: النجاح مالوش طعم من غير أمي.. ميار الببلاوي: تعرضت لجلطات في القلب والقدم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها..دنيا عبدالعزيز
بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "صدى البلد"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
وقالت دنيا عبد العزيز، إن أي نجاح ليس له طعم بدون أمها، وإنها بقيت عدة شهور لا ترد على أحد، أو تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.
وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.
لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو التالي الذي يكشف تفاصيل العلاقة شديدة الخصوصية بين دنيا عبد العزيز ووالدتها التي كانت مرتبطة بها ارتباطا شديدا ولم تفارقها طوال حياتها.
المخرج وائل الرومي
قال المخرج وائل الرومي، إنه من المنتظر بدء تصوير أولى مشاهد فيلم «ديك العياط» عقب الإنتهاء من مسلسل آخر يقوم بإخراجه ويحمل اسم «خربشات مواطن صالح» وهو إنتاج مصري ليبي مشترك، من تأليفه وإخراجه.
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن مسلسل «خربشات مواطن صالح» في مراحله النهائية، وسيبدأ في الاستعدادات الأولى لتصوير فيلم «ديك العياط» بعد الإنتهاء من تصوير المسلسل مباشرة.
من جهة أخرى، قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس كمطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط (الفنان نضال الشافعي).
وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: «حمو» يشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له".
وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.
وأشار "الرومي"، إلى أنه لا يستمع لـ حمو بيكا لكن هذا لا ينفي نجاحه الذي حققه مع جيل الشباب، لافتًا إلى أن هذا الهجوم حدث من قبل مع مطربين مثل عمرو دياب وأحمد عدوية، ولكن بعد مرور الوقت بحث الجمهور عنهما بعد انتهاء الهجوم.
نجوى فؤاد
تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.
وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «صدى البلد» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها.
وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "صدى البلد": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح.
وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير.
وأشارت نجوى ، إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.ميار الببلاوي
كشفت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تعرضت لتعب وإجهاد شديد خلال رحلتها من الولايات المتحدة الامريكية إلى مصر التي استغرقت ١٢ ساعة.
وقالت ميار الببلاوي في تصريح خاص لصدى البلد، إنها ظلت تتنقل بين الولايات الامريكية مثل لوس انجلوس و اتلانتا كي تقلل بقدر الامكان ساعات السفر ، مشيرة الى انها استقلت الطائرة من ولاية نيويورك.
ولفتت ميار الببلاوي الى انها تعرضت لتورم في اليد بسبب ضغط الهواء في الطائرة كنوع من المضاعفات، بعد تعرضها لجلطات في القلب وبعد ذلك جلطة في القدم.
وأشارت إلى إنها ظلت مستقرة في الولايات المتحدة الامريكية حتى سمح لها الأطباء بالسفر لان المريض المصاب بالجلطات يصعب عليه السفر بسبب الطيران وضغط الهواء.
وأضافت ميار الببلاوي :" انا سعيدة بالعودة الى وطني واهلي والحمد الله بدأت في التعافي وبمجرد تحسن صحتي سأعود إلى الشاشة من جديد"