بعد عودتها إلى مصر.. ميار الببلاوي تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وعكتها الصحية

كشفت الفنانة ميار الببلاوي ، إنها تعرضت لتعب وإجهاد شديد خلال رحلتها من الولايات المتحدة الامريكية إلى مصر التي استغرقت ١٢ ساعة.





وقالت ميار الببلاوي في تصريح خاص لصدى البلد، إنها ظلت تتنقل بين الولايات الامريكية مثل لوس انجلوس و اتلانتا كي تقلل بقدر الامكان ساعات السفر ، مشيرة الى انها استقلت الطائرة من ولاية نيويورك.





ولفتت ميار الببلاوي الى انها تعرضت لتورم في اليد بسبب ضغط الهواء في الطائرة كنوع من المضاعفات، بعد تعرضها لجلطات في القلب وبعد ذلك جلطة في القدم.





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وأشارت إلى إنها ظلت مستقرة في الولايات المتحدة الامريكية حتى سمح لها الأطباء بالسفر لان المريض المصاب بالجلطات يصعب عليه السفر بسبب الطيران وضغط الهواء.



