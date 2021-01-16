دنيا عبد العزيز باكية: النجاح مالوش طعم بدون أمي.. فيديو

بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "صدى البلد"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.





















وقالت دنيا عبد العزيز، إن أي نجاح ليس له طعم بدون أمها، وإنها بقيت عدة شهور لا ترد على أحد، أو تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو التالي الذي يكشف تفاصيل العلاقة شديدة الخصوصية بين دنيا عبد العزيز ووالدتها التي كانت مرتبطة بها ارتباطا شديدا ولم تفارقها طوال حياتها.