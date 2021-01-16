المخرج وائل الرومي يكشف موعد بدء تصوير فيلم ديك العياط





وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن مسلسل «خربشات مواطن صالح» في مراحله النهائية، وسيبدأ في الاستعدادات الأولى لتصوير فيلم «ديك العياط» بعد الإنتهاء من تصوير المسلسل مباشرة.





من جهة أخرى، قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس مطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.





وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط (الفنان نضال الشافعي).





وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: «حمو» يشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له".





وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.





وأشار "الرومي"، إلى أنه لا يستمع لـ حمو بيكا لكن هذا لا ينفي نجاحه الذي حققه مع جيل الشباب، لافتًا إلى أن هذا الهجوم حدث من قبل مع مطربين مثل عمرو دياب وأحمد عدوية، ولكن بعد مرور الوقت بحث الجمهور عنهما بعد انتهاء الهجوم.

قال المخرج وائل الرومي، إنه من المنتظر بدء تصوير أولى مشاهد فيلم «ديك العياط» عقب الإنتهاء من مسلسل آخر يقوم بإخراجة ويحمل اسم «خربشات مواطن صالح» وهو إنتاج مصري ليبي مشترك، من تأليفه وإخراجه.