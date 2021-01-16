ويكيبيديا يخطئ في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. والفنانة ترد

تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.
وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «صدى البلد» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها.
وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "صدى البلد": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح.
وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير.
وأشارت نجوى ، إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين.