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في 25 يناير.. أحمد موسى: ورّونا هتنصبوا خيمة في ميدان التحرير إزاي

السبت 16/يناير/2021 - 10:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية، مضيفا "الخونة والمتآمرين قالوا انهم سوف ينزلوا الشارع يوم 25 يناير اللي جاي طب ورونا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة التي يتنصب فيها خيام متبقاش دولة وهل يوجد حد يقدر ينصب خيمة في التحرير أو ميدان الشهيد هشام بركات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لما روحنا نصبنا خيام أمام الاتحادية كنا عارفين إننا لسنا متواجدين في دولة، لكن مصر الآن دولة كبيرة للغاية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الخارجية الأمريكية وضعت حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على  قوائم الإرهاب الدولي.

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "حركة حسم الإرهابية تنفذ عددا كبيرا من الأعمال الإرهابية منذ 2015  ولا تستطيع الإدارة المقبلة أن تلغي هذا القرار".
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