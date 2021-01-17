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بين الناس

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار

الأحد 17/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
تفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، النقاط والمحاور الرئيسية والمناطق التي شهدت امطارا غزيرة منذ الساعة الثالثة عصر اليوم الاحد الموافق 17/1/2021، وتابع تمركز المعدات اسفل نفق منشا،  ومنطقة شرق بداية من كوبري سيدي جابر حتي فندق ازور، وعدم وجود أى تجمعات المياه.

كما تابع أثناء جولته مناطق كوبري سيدي جابر،  ونادي المهندسين مرورا بمنطقة المنتزه اول حيث فندق ٢٦ يوليو والوردة وشيراتون المنتزه، وتأكد من تمركز سيارات الشفط والبدلات علي المصبات هناك وعدم حدوث أي تجمع لمياه الامطار.

وتوجه رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية إلى  كوبري المندرة، ورغم غزارة الامطار لم يحدث أي تجمع لمياه الامطار هناك نتيجة الاستعدادات المسبقة لتطهير البيارات أسفل النفق.  

وتابع اللواء محمود نافع تمركز المعدات  بمناطق ( العامرية - ومسجد الفرقان - والجراري - والهيونداي - والمستعمرة - والطريق الصحراوي)، والتى لم تشهد اى تجمعات لمياه الأمطار نتيجة الدفع بالبدلات وتمركز سيارات الكسح.  

وأكد نافع أن ذلك يأتى ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لــ "نوة الفيضة"، والتى بدأت يوم الخميس الماضى، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.
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