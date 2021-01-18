غلق 3 مقاه في الأقصر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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استهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19 فردا بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50جنيه).





كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.







