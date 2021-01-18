غلق 3 مقاه في الأقصر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لليوم الثالث علي التوالي حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
استهدفت الحملة قرية الأقالتة وقرية الضبعية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19 فردا بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50جنيه).
كما تم غلق 3 مقاه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد 8 شيش.