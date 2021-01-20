بشرى سارة.. وزير التعليم: 5 آلاف جنيه مرتب شهري لخريجى التعليم الفنى يونيو القادم

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن خطة الوزارة الجديدة للتعليم الفنى.





وأضاف طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020، أنه في ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج، فضلا عن تدريب المعلمين.



واستطرد طارق شوقي قائلا: "طلاب التعليم الفني الذين سيتخرجون يونيو القادم، سيبدأ بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".





وتابع وزير التعليم: القطار الخاص بتطوير التعليم خرج ووراءه قطار التعليم الفني، وهناك دراسة حاليا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، هل نترك التخصصات القديمة في حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعي وصناعات أخرى مستحدثة.. كل ذلك خاضع للدراسة".

