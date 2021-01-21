أشرف قاسم: لدينا كل الصلاحيات الفنية وسنعتمد على جميع اللاعبين





وقال قاسم إن النادي وافق على إعارة الثنائي مصطفى فتحي، وكريم بامبو لصفوف سموحة، والبنك الأهلي لمدة 6 أشهر بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق.





وأضاف المشرف العام على الكرة أن الجهاز الفني يثق في جميع اللاعبين الموجودين حاليا بالقائمة وسيعتمد عليهم في المباريات المقبلة لمواصلة النتائج الطيبة والاستمرار على صدارة جدول الدوري.





ويلتقى الزمالك مع أسوان مساء السبت المقبل بالجولة التاسعة للدوري.

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك أن إدارة النادي تمنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو كل الصلاحيات الفنية في كل الأمور المتعلقة بالفريق.