اتحاد الكرة: مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة 20 فبراير

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة، بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، في الخامسة من مساء السبت ٢٠ فبراير المقبل.







ومن المقرر أن يقام اللقاء بملعب المقاولون العرب، بدلا من إقامته يوم الأربعاء الثالث من فبراير المقبل في الثانية والنصف عصرا.







يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى مصر للمقاصة في إطار مباريات الأسبوع التاسع و التي كان من المقرر إقامتها بعد غد السبت 23 يناير2021 بإستاد المقاولون العرب لتقام يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 بإستاد المقاولون العرب في تمام الثانية و النصف عصرًا ، و ذلك نظرًا لإيجابية ( 6 ) مسحات جديدة بين صفوف لاعبى الفريق بالإضافة إلى استمرار إصابة ( 6 ) لاعبين أيضًا بالفريق ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بصفوف فريق الاتحاد السكندرى الذين ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم ( 12 ) لاعبًا بالإضافة إلى ( 4 ) حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفني.