الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية بـ قنا

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية لقرية الدهسة بمركز فرشوط يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحه والسكان.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة تأتى في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية للمواطنين في القرى و النجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬





اوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٩٠ حالة بواقع" ٣٩٩ عظام - ٣٩٧ باطنة - ٣٧٢ رمد - ٣٥٧ جلدية - ٣٠٥ أطفال - ١١٠ نساء - ٩٤ جراحة - ٥٦ تنظيم أسرة ".





و أضاف الداودى، أنه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لـ ٦٣ حالة وعمل سونار لـ ٢٥ حالة وتحويل ٦٥ حالة الى المستشفى لإستكمال العلاج، بالإضافة إلى انهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ٣٤ حالة.





وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها.





و أضاف تاوضروس، بأن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





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