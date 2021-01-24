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محافظات

بعد الشكاوى.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا

الأحد 24/يناير/2021 - 06:14 م
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
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همت الحسينى

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ضوء الشكاوى التى وردت بشأن انتشار الباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا واسفل كوبرى طلخا محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا لسرعة التنسيق مع شرطة المرافق وقطاع السكة الحديد للتعامل فورا وازالة الاشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة المشار اليها

 واوضح رئيس مدينة انه تم فورا ازالة كافة الاشغالات بالمنطقة، مضيفا انه تم التنسيق مع قطاع السكة الحديد لايجاد بديل خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للعبور بالمنطقة لعدم قدرتهم الصعود والهبوط من كوبرى المشاة بالمنطقة.

وقال انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم فورا رفع الباعة الجائلين والاشغالات من على قضبان السكة الحديد وتم تخصيص اثنان من مسئولى الاشغالات بالوحدة المحلية للتواجد الدائم بالمنطقة لعدم تجدد تواجد الباعة الجائلين بالمنطقة واتخاذ الاجراءات فورا حيال المخالفين وذلك حرصا على سلامة المواطنين.
وفى ذات السياق اكد محافظ الدقهلية انه سبق وان كلف جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بسرعة التجاوب مع شكاوى الموطنين والعمل على حلها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بنطاق المحافظة مشيرا اننا جميعا نعمل بكل الجهد وبتعاون وتنسيق مستمر بين جميع الاجهزة تحقيقا لرضا المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية.
بعد الشكاوى.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا
بعد الشكاوى.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا
بعد الشكاوى.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا
بعد الشكاوى.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين على مزلقان السكة الحديد بطلخا
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