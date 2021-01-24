وزيرة الصحة: كل الأطقم الطبية ستحصل على اللقاح مجانا

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، الوزارة تضع معيارا محددا لاختيار من سيحصل على لقاح كورونا بدون مقابل مادي عن غيره، مشددة على أن الأمور المادية لن تكون عائقا في الحصول على اللقاح مهما كانت.





وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، كل الأطقم الطبية ستحصل على اللقاح مجانا، مشيرة إلى أن هذا يعد حقا لهم، إضافةً إلى المسجلين في برنامج "تكافل وكرامة"، فيما يخص غير المسجلين في تكافل وكرامة يمكنه جلب بيان حالة اجتماعية وعليه يمكن الحصول على اللقاح مجانا.





وأكدت "صندوق تحيا مصر هو الداعم المادي والذراع التمويلية المتكفلة بتوفير الأموال لغير القادرين"، مشددة على أن الجرعات ستأخذ بالترتيب وفقا للفئات المستهدفة، منوهة بعدم وجود أي استثناءات في الحصول على اللقاح.





وتابع "الكثير من الشركات والبنوك قرروا أن يعطوا اللقاحات للعاملين لديهم".