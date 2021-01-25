ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس البرتغالي يفوز بفترة رئاسية جديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:37 ص
الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي
Advertisements
قسم الخارجي
استطاع الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية البرتغالية. 

وحصد الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته بحصوله على  61,6% من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، وفق نتائج جزئية تغطي 98% من الدوائر الانتخابية.

وجاء عضو البرلمان الأوروبي السابقة، آنا جوميز، في المركز الثاني بحصولها على 12,24% من الأصوات، متقدمة على المرشح اليميني المتطرف أندريه فينتورا الذي حصل على 11,9% من الأصوات.

وكان الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته قد أصيب منذ فترة قصيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس دولة أوروبية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

إصابة رئيس البرتغال بفيروس كورونا

بلا أعراض.. تفاصيل إصابة رئيس البرتغال بكورونا

من بين 7 مرشحين.. البرتغال تختار رئيسا وسط تصاعد جائحة كورونا

فوز الرئيس البرتغالي مارسيلو دوارتي ريبيلو دي سوزا بفترة رئاسة ثانية

ترشيحاتنا

القرار في يد باتشيكو.. الإسماعيلي يطلب ضم ثنائي الزمالك.. تفاصيل

المواطن مش ناقص.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار وزارة التضامن

ابنة عبلة الكحلاوي ناعية والدتها: وداعا وموعدنا على الحوض

مجتمع الميم.. مسؤولة عابرة جنسيًا ووزير مثلي في إدارة بايدن.. فيديو

شوبير: موسيماني يصمم على اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب

هل يجوزصلاة العشاء بعد منتصف الليل ؟.. لها 5 أوقات ينبغي معرفتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة قرش بطول 3 أمتار تحاصر أبًا وابنه خلال رحلة صيد.. فيديو وصور

الصدفية والأكزيما.. اكتشاف خطير يفسر تطور الأمراض الجلدية والسبب فيها.. صور

غرفة سرية.. شاب يعثر على اكتشاف مخيف خلف المدفأة في منزله | فيديو