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اقتصاد

لبحث التعاون في التحول الرقمي.. وزيرة التخطيط تلتقي رئيس امارتس للحلول الذكية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:47 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة شركة "امارتس للحلول الذكية" الإماراتية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة لبحث التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي.


في بداية الاجتماع تقدم الدكتور محمد النقبي بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على فوزها بلقب أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على متابعة العلاقة بين مصر والإمارات على كل الأصعدة والتي تنعكس في العلاقات القوية بين الشعبين والحكومتين، وكذلك التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على دعم تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والدخول في شراكات متعددة لدعم تنوع الاقتصاد.

واستعرض الدكتور محمد النقبي خلال اللقاء أهم مجالات عمل شركة "اعتماد" في مصر وعدد من البلاد العربية؛ وتطلع الشركة للتوسع في التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

وعقب الاجتماع اصطحب المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي ممثلي الشركة الإماراتية في جولة داخل المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين؛ كأحد نماذج مشروعات تطوير الخدمات التى تنفذها الحكومة المصرية.
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