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سيارات

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:15 ص
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو
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كريم عاطف

يطرح الوكيل المحلى للعلامة الكورية الجنوبية كيا طراز جراند سيراتو موديل 2021، والتى تم تقديمها بثلاث فئات، والتى تنتمى جميعها إلى فئة السيارات السيدان.


ومع بداية عام 2021 تم تغير أسعار السيارة كيا جراند سيراتو في السوق المصرية، لتتم زيادة فئتين هي الأولى LX والثانية EX ، بينما تم تخفيض أسعار الفئة الثالثة T/L.


وتستمد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.


وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتم تقديم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 ، بالعديد من وسائل الأمان من بينها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية منع إدارة المحرك”.


وجنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ) وغيرها.


اما عن أسعار السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 في السوق المصرية الآن فتأتى كالتالي :

- اوتوماتيك / LX 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 309,900 جنيه

- اوتوماتيك / EX 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 339,900 جنيه

- اوتوماتيك / توب لاين 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 379,900 جنيه

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية
تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية
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