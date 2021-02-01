الاتحاد الاوروبي يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

استمرارا لحالة الإدانة الدولية الواسعة ضد ما حصل في ميانمار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة للانقلاب العسكري في ميانمار، معتبرًا الأمر لايخدم الاستقرار في البلاد.





أدان رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اليوم الاثنين بشدة الانقلاب الذي قام به جيش ميانمار وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلما في الحملة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي على تويتر "أدين بشدة الانقلاب في ميانمار وأدعو الجيش إلى الإفراج عن جميع الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني في حملات في جميع أنحاء البلاد".

أضاف "يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".

وفي تغريدة أخرى ، أصر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن "شعب ميانمار يريد الديمقراطية".

وقال "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبهم".



ووضع جيش ميانمار البلاد تحت حالة الطوارئ لمدة عام.







وقال رئيس الوزراء البريطاني كذلك، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، إن الوزير الأول بوريس جونسون قال على تويتر "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين ، بمن فيهم أونج سان سو كي ، في ميانمار. ويجب احترام تصويت الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين".





كما انضمت اليابان للإدانة الأوروبية والدولية، وحضّت جيش ميانمار على الإفراج عن زعيمة البلاد واستعادة الديموقراطية.





ودعت الصين كافة الأطراف في ميانمار إلى حل الخلافات بعد الانقلاب العسكري.





لكن جيش ميانمار كان رده على العالم هو تعهده بعد الانقلاب بإجراء انتخابات ونقل سلمي للسلطة مرة أخرى.







