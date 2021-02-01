برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

على مدار 3 أيام متواصة ، لا تزال النار تأكل برج فيصل المشتعل بسبب مصنع الأحذية في البدروم، ولم تستطع قوات الحماية المدنية إطفاء النار والسيطرة على الموقف حتى تم تركها حتى تتوقف من تلقاء نفسها لكن الأمر ازداد سوءًا صباح اليوم بعد حدوث تغيير في شكل البرج ليبدو مائلًا مما استدعى وضع كردون أمني حول البرج تحسبًا لانهياره في أي لحظة.





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غلق الدائري





وبسبب احتمالية انهيار العقار بعد اشتعال النيران به ، وقعت كثافة مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري ، و أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري، تزامنا مع حريق عقار فيصل.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور تحويلات بسبب عقار فيصل المحترق وهي :

- القادم من الطريق الدائري من اعلي طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي في اتجاه وصلة المريوطية تم تحويله إلي الاتجاه الأخر القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي رد حارات مرورية يتم تسيير الحركة المرورية في القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي في 3 حارات مرورية.

- القادم من طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي اتجاه وصلة المريوطية في ۲ حارة مرورية بمنطقة العقار السابق الاشاره اليه المسافة ۵۰۰ متر ثم العودة عقب تجاوز منطقة العقار.

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بداية القصة





قصة برج فيصل بدأت منذ 3 أيام حين افادت مصادر امنية بأن حريقا نشب منذ يومين في "بدروم" يستخدم لتصنيع الاحذية "كوتش" وكان مليئا بكميات ضخمة من الاحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الارضي والثاني المخصصين لتخزين للاحذية.





كانت المعاينة الاولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة اشارت إلى ان ماسا كهربائيا نشب في الطابق الارضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.

على الفور انتقلت قوات قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران والسيطرة على البرج المحترق لكن لم تنجح المهمة ، واضطرت قوات الاطفاء للتعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.





وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي امرت بوقف عمليات الاخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.





برج فيصل المحترق مكون من 18 طابقًا، يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ اسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من اخلائها قبل امتداد النيران لباقي العقار او انهياره.





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