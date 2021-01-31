بسبب حريق فيصل.. تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائرى

أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري، تزامنا مع حريق عقار فيصل، حيث كانت أوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.



اعلنت الادارة العامة للمرور انه تم انتهاء التحويلات السابقة واستحداث تحويلات مرورية جديدة وهى :





- القادم من الطريق الدائري من اعلي طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي في اتجاه وصلة المريوطية تم تحويله إلي الاتجاه الأخر القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي رد حارات مرورية يتم تسيير الحركة المرورية في القادم من وصلة المريوطية اتجاه طريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي في 3 حارات مرورية.



