النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى حريق عقار الجيزة

امر المستشار عصام المناوى رئيس هيئة النيابة الادارية بفتح تحقيق عاجل امام المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات ، وذلك فى اعقاب نشوب حريق بمخزن احذية غير مرخص باحد العقارات بمحافظة الجيزة .





وتضمن بيان النيابة ان التحقيق سيشمل بيان سلامة الاجراءات التى شابت انشاء العقار والمخزن للووقف على كافة المخالفات والمسئولين عنها من كافة الجهات الادارية المختصة مع عرض الاوراق على رئيس الهيئة للتصرف فيها فى ضوء ماتنتهى اليه التحقيقات .





واهابت النيابة الادارية بالمواطنين الابلاغ عن اى مخالفات بناء دون ترخيص او بناء على الاراضى الزراعية على ان يكون ذلك عبر وسائل الابلاغ المختلفة سواء الورقية لو الالكترونية عبر البريد الالكترونى [email protected], او الخط الساخن 16117او رقم التواصل على تطبيق الواتساب 01050601888لما تشكله من ضرر بالغ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الامن الاقتصادى والاجتماعى