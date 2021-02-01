جزء مني .. محمود حجازي يشارك جمهوره صورة رومانسية جديدة برفقة زوجته

شارك الفنان محمود حجازي صورة جديدة متغزلا في زوجته اسما شريف منير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمود حجازي عليها، قائلا: " جزء منيّ ❤️، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

وشارك حجازي متابعيه صورة برفقة الفنان العالمي مينا مسعود زميله في فيلمه الجديد "في عز الضهر" من خلال المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق النيلية بحضور اسرة العمل الفنانة هنا الزاهد والمخرج مرقص عادل ، والمؤلف كريم سرور، والمنتج عادل سعد، ايهاب فهمي ،ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق واحمد جمال سعيد.





يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎