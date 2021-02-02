صاحب مخبز بلدى ينشر فيديو ويدعى سوء حالة الدقيق

كشفت الاجهزة الامنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لأحد المواطنين إنتقد خلاله سوء حالة الدقيق بأحد المخابز بمحافظة أسيوط.





بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو (صاحب مخبز بلدى – مقيم بمحافظة أسيوط) واستهدافه وفحص الدقيق المتواجد بالمخبز ملكه تبين صلاحيتها للاستهلاك ومطابقته للمواصفات القياسية.

وبإستكمال الفحص بمعرفة الجهات المعنية بأسيوط تبين وجود نقص فى وزن رغيف الخبز ، وتبين كيدية الشكوى وسعى المذكور على نشر المقطع المشار إليه لتغيير إستلام الحصة من أحد مستودعات الدقيق إلى مستودع آخر.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.