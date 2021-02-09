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رياضة

جالاتا سراي يقدم مصطفى محمد في مؤتمر صحفي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:33 م
مؤتمر تقديم مصطفى
مؤتمر تقديم مصطفى محمد
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محمد السعيد
عقد نادي جالاتا سراي التركي مؤتمرا صحفيا اليوم، لتقديم لاعبه الجديد مصطفى محمد وباقي اللاعبين الجدد، الذين تعاقد معهم، خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكر موقع " takvim" التركي، أن نادي جالاتا سراي عقد مؤتمرا صحفيا لتقديم مصطفى محمد ودياندري يدلين وهنري أونيكورو وجادسون فرنانديز تحت عنوان "خمسة في واحد".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وقدم مصطفى محمد أداءً رائعا مع جالاتا سراي، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك في مباراتين، سجل خلالهما هدفين.

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