اشتري آيفون 8 بلس بـ 5000 جنيه.. عرض اليوم

أرقام مبيعات ضخمة منذ أول ظهور له، بفضل الأداء المميز والتصميم الأنيق، خاصةً الإصدارات ذات الحجم الكبير منه مثل

والذى تم إصداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و

شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء،

كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.