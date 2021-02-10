اشتري آيفون 8 بلس بـ 5000 جنيه.. عرض اليوم

حقق هاتف آيفون الذكي الأشهر في العالم أرقام مبيعات ضخمة منذ أول ظهور له، بفضل الأداء المميز والتصميم الأنيق، خاصةً الإصدارات ذات الحجم الكبير منه مثل iPhone 8 plus، الذى يأتى بشاشة الكبيرة توفر لك تجربة مشاهدة رائعة، ولكن يعيبه فقط إرتفاع سعره، و مع هذا العرض تستطيع شراء نسخة منه بنصف السعر تقريبًا.
وبحسب موقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، من خلال متجر إيباي الشهير بسعر 320 دولاراً، ما يعادل 5000 جنيه.
يقدم iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
جدير بالذكر أن هاتف iPhone 8 plus يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
جاء هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.
يمكنك شراء نسخة الـ 64 جيجابايت من هاتف آيفون 8 بلس باللون الأسود عبر هذا الرابط.