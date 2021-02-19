لنوم هادئ .. 6 نصائح للتخلص من الأرق بدون أدوية

يعاني البعض منا من الأرق و عدم القدرة على الحصول على قدر كاف من الراحة و النوم، مما يجعلهم في حالة من التوتر و القلق و العصبية بشكل دائم، و لكن قد يكون السببفي ذلك عدم قدرتهم على النوم بصورة متصلة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن إحدى الطبيبات أشارت إلى أن 40% من حالات الإنتحار في الفترة الماضية كانت بسبب الأرق، فإن أجسادهم لا تتحمل المجهود الهائل الذي تقوم به دون راحة .





أوضحت الطبيبة أن أدوية الإكتئاب و علاج الأارق قد تمثل 30% من العلاج، و لكن العلاج الرئيسي هو أن يستطع الإنسان أن يغمض عينيه و الحصول على قسط من الراحة ليتمكن الجسم من إستعادة نشاطه و حيويته، و في السطور التالية بعض النصائح التي قدمتها الطبيبة :





- الماء الدافئ:

أوضحت الطبيبة أن الإستحمام بالماء الدافئ قد يكون سبب في تهدئة الأعصاب و الحاجة إلى النوم بعده، و شعور الجسم بحالة من الخمول بسبب المياه الساخنة التي يتعرض لها .





- إغلاق الهاتف المحمول:

أشارت الطبيبة أن أحد أسباب الشعور بالأرق هو اقتراب الهاتف المحمول من رأس الإنسان، فالموجات الصادرة منه قد تسبب أرق، فعليك بإبعاده قدر الإمكان وقت النوم أو ترك الهاتف في غرفة آخرى .





- عدم تناول السكر قبل النوم

نصحت الطبيبة بشرب قدر كبير من العصائير الخالية من السكر قبل النوم، و عدم تناول الحلوى المسكرة في المساء لأنها قدد تكون سببا في الإصابة بالأرق .





- تناول آخر وجبة قبل النوم ب3 ساعات

قد يكون أحد أهم أسباب الأرق هو تناول الطعام في وقت متأخر فلا يتمكن الجسم من هضمه و تسبب آلام المعدة أرق و توتر عصبي أثناء الليل .