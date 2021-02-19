انطلاق قوافل مبادرة حماية لدعم اهالى أسوان

انطلقت صباح اليوم الجمعة ومن داخل قرية المنصورية مركز دراو التابع لمحافظة أسوان، قوافل مبادرة حماية لدعم اهالى المحافظة والتى تنظمها مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة وبنك القاهرة وسى اس ار ايجبت ضمن اعمال المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيد اللواء اشرف عطية محافظ اسوان.





حضر فعاليات إطلاق القوافل الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمحافظة وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلين للمؤسسات الشريكة فى التنفيذ.





وأكد الدكتور احمد شعبان، نائب محافظ أسوان خلال تفقده أعمال القوافل على دعم الجهاز الادارى للدولة لجهود العمل الأهلي الجادة مثمنا الدور الذى تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة وسى اس ار ايجبت من خلال اطلاقهما مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية مشيدا بجودة الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة حماية من خلال توقيع الكشف على امراض العيون وتوزيع المساعدات الإنسانية.





وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان قوافل مبادرة حماية لدعم اهالينا فى اسوان تتضمن استهداف المناطق الاكثر احتياجا بقرى اسوان وتقديم الدعم الطبى فى مجال محاربة العمى لاهالى هذه المناطق فضلا عن توزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من فيروس كورونا وبطاطين الشتاء.





وتابع أن القوافل سوف تكون بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل لمواصلة تنمية وتطوير القرى الاشد احتياج باسوان وان المرحلة القادمة سوف تشهد بداية اعادة اعمار قرية المنصورية فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر التى تناسب البيئة المعيشية للاهالى والتى تدر عليهم دخلا مجزيا.





وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على إطلاق مبادراته المجتمعية لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة بكافة محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر والمناطق الحدودية وخاصة فى ظل الظروف التى يشهدها العالم أجمع فى مواجهة فيروس كورونا، حيث اتخذ البنك خطوات إستباقية عديدة فى مجال العمل المجتمعى لمساندة المتضررين.





وشدد على أن الخدمات والمساعدات التى تقدمها القافلة تم تحديدها وفقا لإحتياجات المستحقين وتتضمن مساعدات غذائية وطبية وبطاطين وحقائب وقائية من فيروس كورونا.





وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "إن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لم ولن يكن ليتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محورًا أساسيًا فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك،





وأكد علي إستمرار البنك فى إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل.





بينما أكدت اية عمر رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة على ان قوافل مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية مستمرة فى تنفيذ انشطتها الانسانية والطبية الرائدة وان استهداف قرى اسوان ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين ووسط سيناء ياتى تأكيدا على حرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الانسانية والطبية لكل مصرى مستحق على ارض مصر وان قوافل المبادرة سوف تستمر فى استهداف المناطق الحدودية لتصل خلال الاسابيع القليلة القادمة الى اهالينا فى واحة سيوة وفى الوادى الجديد





يذكر أن قوافل مبادرة حماية لدعم قرى اسوان شملت بجانب تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الاسر غير القادرة باكثر من 20 قرية من القرى الاشد احتياج و1000 حقيبة وقاية من الاصابة بفيروس كورونا يتم توزعيها على الشرائح الاكثر تضررا من انتشار الفيروس ومنهم عمال النظافة بالاحياء والمدن ومجالس القرى بانحاء محافظة اسوان