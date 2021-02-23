أعراض غضروف الظهر وأبرز طرق علاجه بالجراحة وبدونها

هشاشة العظام المعروفة أيضًا باسم مرض المفاصل التنكسية، وهي حالة يتدهور فيها الغضروف الواقي الذي يبطئ نمو العظام ويجعلها تتآكل، مما يسبب التورم والألم. قد يتسبب أيضًا في تطور النتوءات العظمية، وظهور اعراض غضروف الظهر.

في بعض الأحيان ، ينتج عن هشاشة العظام نتوءات تضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري، هذا يمكن أن يسبب الضعف والألم في الذراعين أو الساقين.

هو انهيار في غضروف المفاصل والاقراص الموجودة في الرقبة وأسفل الظهر، مما يتسبب في ظهور أعراض غضروف الظهر.

غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة

نسيج المرن الموجود بين الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر، مما يتسبب في احتكاك العظام مع بعضها البعض.



ويحدث تلف الغضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة، عندما يصاب ال

ويمكن ان يحدث تلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة نتيجة لإصابة مفاجئة ، مثل إصابة رياضية ، أو الإصابة بـ هشاشة العظام، او نتيجة التحميل على الظهر ورفع احمال ثقيلة.





وقد تتحسن إصابات غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة الطفيفة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة ، ولكن قد يتطلب تلف الغضروف الأكثر حدة الجراحة في النهاية.









آلام عند الحركة يستمر حتى مع الراحة ويزداد سوءًا عند المعاناة من زيادة الوزن.

تورم يتطور مع مرور الأيام





وإذا كنت قد أصبت بتلف غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة ، فمن الجيد تجربة تدابير الرعاية الذاتية أولًا. قد تتحسن الالتواءات والتلف الطفيف في الغضاريف من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة.





من المحتمل ألا يتحسن تلف الغضروف الأكثر حدة من تلقاء نفسه، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تتآكل في النهاية، وتحتاج إلى عملية جراحية. غضروف الظهر الفقرة الرابعة والخامسة







