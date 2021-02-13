أسرار مهمة تجنبك آلام الظهر والعمود الفقري أثناء القيادة.. تعرف عليها

لا شك أن الصحة تمثل كنز كبير ولا يعوض، فمن خلالها يستطيع أن يقوم الانسان بممارسة جميع انشطة اليومية بشكل طبيعي، و لكن ربما يتعرض البعض لمشكلات خاصة بالام العمود الفقري، تسبب له الكثير من المتاعب و المعاناة و خاصة عند قيادة السيارات.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح الخاصة بقائدي السيارات لتتجنب الام الظهر والعمود الفقري.

1- وضعية القيادة الصحيحة

يجب أن يكون ظهرك مستقيمًا و تتجنب التجويف و الفراغات، و من الأفضل أن تكون وضعية الركبتان اعلى من مستوى الحوض، و قم بتقليل المسافة بين المقعد و مقود الحركة حتى تتمتع بقيادة مثالية، و من الضروري أيضًا أن تقوم بتغير وضعية القيادة من وقت إلى اخر، ولا شك أن ضبط مسند الرأس له أهمية كبيرة لراحة الرقبة و العمود الفقري.

2- الحصول على استراحة مناسبة

من عناصر السلامة أثناء القيادة هي اخذ قسط كافي من الراحة ذلك إذا تطلب الأمر، ولكن عند الشعور بألام العمود الفقري فلابد أن يكون هذا العنصر أساسيًا من حين لاخر، حتى تتمكن من الاسترخاء قليلًا أو ممارسة بعض تمارين الاطالات التي ينصح بها طبيبك الخاص.

3- وسائل مساعدة تمنحك الأفضلية

تتواجد في محال بيع كماليات السيارات العديد من وسائل الراحة و التي تساعد على حماية العمود الفقري مثل مسند الظهر المتعدد الاشكال، و مسند الرقبة الطبي، فكل هذه الوسائل تخفف من حده الام العمودي الفقري، و من الضروري أيضًا أن تتجنب تيارات الهواء الباردة و الحركة المفاجئة و تجنب رفع الأحمال الثقيلة.