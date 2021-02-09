نصائح ذهبية قبل شراء سيارة جديدة .. فما هي ؟

لا شك أن قرار شراء سيارة جديدة يمثل معادلة صعبة عند البعض، فمن الممكن أن يرغب الشخص في اقتناء سيارة مزودة بالعديد من الإمكانيات، أو تكون اعتمادية و مؤدية للعرض، أو تحتوي على محرك صغير موفر للوقود، و ربما يسعى الكثير إلى توفير النقود أيضًا.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح قبل شراء سيارة جديدة.

1- جولة واسعة قبل الشراء

قبل أن تأخذ القرار المناسب لشراء السيارة، فمن الأفضل أن تقوم بجولة واسعة و شاملة داخل معارض السيارات المختلفة، لكي تستقر على الخيار المناسب إليك، فربما تجد سيارة احلامك بعد ثالث جولة.

2- تحديد الميزانية و نسبة الدخل

تشكل هذه النقطة أهمية كبيرة في قرار الشراء، فيجب أن تحدد ميزانيتك الخاصة أولًا، و تحديد المبلغ المناسب لقدراتك المادية، ولا تنسى أهمية التأمين على السيارة لكي تجد وسيلة إنقاذ في حالة تعرضها إلى أحد الحوادث، وفي حالة شراء السيارة بالقسط فمن الأفضل أن ترتب أمورك جيدًا و حساب دخلك الشهري و مدى توافقه مع قيمة القسط.





3- الغرض من الاستخدام

لابد أن تحدد الغرض من استخدام السيارة قبل كل شئ و تكون واضح أمام هذا السؤال، هل أنت تحتاج سيارة متعددة المهام تصلح للسفر، أم سيارة اعتمادية داخل المدينة، و ما هي التجهيزات المناسبة إليك، فلكل من هذه الفئات شرائح سعرية مختلفة، و لذلك فتدبر الأمر جيدًا.