دليل الإنقاذ.. ما هو التصرف الصحيح عند انفجار إطار سيارتك؟

ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات لموقف صعب للغاية، وهو تعرض إحد اطارات السيارة للانفجار بشكل مفاجئ، ربما يكون الموقف هادئًا بعض الشيء إذا كنت تسير على سرعة مناسبة، ولكن في حالة انفجار الإطار على سرعات مرتفعة؛ فيبدو أن الأمر مقلق حقا.





وفي هذا السياق؛ يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري، أفضل النصائح الخاصة لقائدي السيارات في حالة تعرض أحد الإطارات للانفجار بشكل مفاجئ.





1- تهدئة النفس

إذا تعرضت إلى هذا الموقف وأنت تسير على سرعات عالية فيجب تهدئة نفسك سريعًا، واعلم أنك قادر على تجاوز هذه الأزمة، وقم بالقبض على مقود الحركة بشدة، وذلك لكي تتجنب انحرافات السيارة والبقاء على حالة الثبات لحين تجاوز هذا الأمر.





2- تجنب دواسة الفرامل

من الضروري في هذه الحالة الابتعاد تمامًا عن اعطاء السيارة أمر التوقف، لأن ذلك ربما يزيد من خطورة الأمر بسبب اختلال توازن الهواء داخل الاطارات، وكل ما عليك فعله هو الالتزام بالتحكم فقط و تفادي خلل التوازن الحركي.





3- تفعيل زر الانتظار

من الضروري أن نقوم بتفعيل زر الانتظار، وذلك لكي نعطي إشارة تحذير للسيارات القادمة من الناحية الخلفية، و علينا القيام أيضًا بالتوجه نحو الناحية اليمنى من الطريق، وذلك للارتكاز نحو نقطة آمنة لالتقاط الأنفاس والعودة سريعًا





وننصح دائمًا قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة، ومتابعة الحالة العامة للإطارات، و علينا أيضا التأكد من سلامة العجلة البديلة، وأن جميع الأدوات اللازمة بحوذتنا وفي مكانها المعتاد.