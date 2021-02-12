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سيارات

لو بتفكر تشتري عربية.. 5 نصائح هتسهل عليك عملية الشراء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد السيارات الآن هي من أهم وسائل النقل الضرورية الأكثر استخداما ، لذلك قبل التفكير في شراء السيارة يجب أن تقوم بجمع المعلومات عنها ، وتتأكد هل السيارة تلبي احتياجاتك أم لا ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "أهم النصائح التي يجب أن تعتمد عليها قبل شراء السيارة

1-    يفضل لأي شخص قبل أن يفكر في شراء السيارة أن يأخذ الوقت الكافي في البحث وجمع المعلومات عن السيارة ، التي يرغب في شرائها.

2-يجب أن يتم تحديد ميزانية معينة لشراء السيارة ، فعند شراء سيارتك من الضروري أن يكون ثمنها وفق الميزانية المحددة.

3-من الضروري تحديد نوع السيارة التي تلبي احتياجاتك ، ويتم تحديد نوع السيارة من حيث السعر المناسب والمواصفات والكماليات والوكيل، فهناك سيارة متقاربة في السعر ولكن بعضها اعتمادي والآخر به كماليات متعددة.

4- تأكد من السيارة التي تريد شرائها استهلاكها للوقود قليل ، حتي تقلل التكاليف التي تتحملها بعد الشراء .

5-قبل أن تفكر في الشراء يجب أن تتأكد بان السيارة من السهل بيعا دون أن تفقد نسبة كبيرة من قيمتها.
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