قبل شراء السيارة .. أسرار خطيرة لا يخبرك عنها الميكانيكي

من المعروف أن الميكانيكي، هو مصدر ثقة وأمان لعدد كبير من السائقين لذلك يلجأون له لإصلاح سياراتهم ولكن قد لايخطر على بالهم يوما أن الميكانيكي قد يستغلهم ماديا من خلال إخفاء بعض عيوب السيارة.



لذلك على قائد السيارة قبل أن يتعرف على أبرز الأسرار التي سوف تساعده على اكتشاف ما إذا كان الشخص يستغله أم لا.



عندما تسمع أصوات غريبة في سيارتك لاتذهب فورا إلى الميكانيكي قبل أن تكتشف العيب الرئيسي وأيضا مصدر الصوت ومعرفته لحساب التكلفة.



عند تغيير زيت سيارتك احرص على أن يكون ذلك بعد قيادتها 12 ألف كيلو كحد ادني ومن الأفضل عليك التوجه إلى مركز خدمات الصيانة للتأكد من سلامة الزيت .



سنرى أنه في بعض الأحيان يتم استبدال إطارات السيارات داخل مراكز الخدمة لذلك عليك وضع علامات مميزة عليها لضمان سلامتها.



من الممكن أن ينصحك الميكانيكي بضرورة تغيير البطارية في حين أن تلف الأسلاك قد يؤدي إلى تعطل السيارة؛ حيث تعتبر هذه الجملة من الكلمات الشائعة للميكانيكي، لذلك تأكد من سلامة الأسلاك المتصلة ببعضها لأن أكسدة الأسلاك ينتج عنه عطل السيارة.





