نصائح الميكانيكي لقيادة آمنة





وفي هذا التقرير نقدم نصائح الميكانيكية لأصحاب السيارات :-



1- حاول تجنب قياس ضغط الإطارات بعد السير لمسافة طويلة لانه يعطيك نتيجة غير صحيحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة .



2- ابتعد عن تزويد زيت الفرامل لأن انخفاض منسوب الزيت يدل على تآكل تيل الفرامل مما يعطي إشارة للمبة التحذيرية للفرامل للإضاءة.



3- عندما تجد ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة يجب التوقف فورا في الحارة اليمني على الطريق وإياقف المحرك على الفور .



4- حاول أن تتجنب السير على الطرق خلف الشاحنات المحملة بالحجارة أو الرمال أو مواد البناء حتى تتجنب أي متطاير من أعلى الشاحنات.



5 -يجب عليك عند تغيير البوجيهات ان تنفخ حولها بالهواء لازالة الأتربة والفرامل العالقة .





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6-تجنب وضع سيارتك بأماكن انتظار قريبة من أماكن ينبعث منها حرارة مباشرة أو أسلاك كهرباء ضغط عالى جانب مصانع أو أماكن احتراق؛ لأن ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على دهان السيارة.





الكثير من أصحاب السيارات لا يمتلكون المعرفة الكاملة للاعتناء بالسيارة من الناحية الفنية والميكانيكية مما يعرضهم لصرف مبالغ باهظة بسبب سوء الفهم أو التعامل الخاطئ مع أجزاء السيارة .