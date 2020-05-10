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سيارات

نصائح الميكانيكي لقيادة آمنة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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اماني نوار
الكثير من أصحاب السيارات لا يمتلكون المعرفة الكاملة للاعتناء بالسيارة من الناحية الفنية والميكانيكية مما يعرضهم لصرف مبالغ باهظة بسبب سوء الفهم أو التعامل الخاطئ مع أجزاء السيارة .


وفي هذا التقرير نقدم نصائح الميكانيكية لأصحاب السيارات :-

1-    حاول تجنب قياس ضغط الإطارات بعد السير لمسافة طويلة لانه يعطيك نتيجة غير صحيحة بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

2-    ابتعد عن تزويد زيت الفرامل لأن انخفاض منسوب الزيت يدل على تآكل تيل الفرامل مما يعطي إشارة للمبة التحذيرية للفرامل للإضاءة.

3-    عندما تجد ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة يجب التوقف فورا  في الحارة اليمني على الطريق وإياقف المحرك على الفور .

4-   حاول أن تتجنب السير على الطرق خلف الشاحنات المحملة بالحجارة أو الرمال أو مواد البناء حتى تتجنب أي متطاير من أعلى الشاحنات.
 
5 -يجب عليك عند تغيير البوجيهات ان تنفخ حولها بالهواء لازالة الأتربة والفرامل العالقة .

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6-تجنب وضع سيارتك بأماكن انتظار قريبة من أماكن ينبعث منها حرارة مباشرة أو أسلاك كهرباء ضغط عالى جانب مصانع أو أماكن احتراق؛ لأن ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا على دهان السيارة.

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