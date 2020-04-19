أسرار لن يخبرك عنها الميكانيكي يجب أن تعلمها

الكثير منا ذهب إلى الميكانيكي ليخبره عما يحدث في سيارته والعيب الذي يشتكي منه وعادة مايهول الميكانيكي الأمور لصاحب السيارة رغم أنها قد لاتحتاج للكثير من الإصلاحات.

وفي هذا التقرير نطلعك على بعض الأمور التي يجب معرفتها عند التعامل مع الميكانيكي الذي سيصلح سيارتك.





1- يجب أن يكون الميكانيكي ذو خبره فهناك الكثير من الدول التي لا تسمح لأي شخص بتصليح السيارة .

2- يجب أن تسأل الميكانيكي عن بعض الأمور قبل إصلاح السيارة لتفهم مدى ادراكه وخبرته للأمور .

3- لاتوقع على استمارة طلبها الميكانيكي لانك ستدفع فاتورة باهظة.

4- لاتسمح لميكانيكي ان يصلح سيارتك وخاصة محرك السيارة بدون أدوات تساعده .

5- سينصحك الميكانيكي بوضع زيت صناعي عند استبداله للزيت في سيارتك ولكن من المهم أن تكون على دراية بأن الزيت الصناعي ثمنه أعلى من العادي وستضطر حينها إلى دفع أموالًا كثيرة.

6- قد يعرض عليك الميكانيكي غسيل السيارة فلا توافق لإنها ستحملك الكثير.

7- لاتصدق دائما كل مايقال.