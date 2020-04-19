AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسرار لن يخبرك عنها الميكانيكي يجب أن تعلمها

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:31 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
الكثير منا ذهب إلى الميكانيكي ليخبره عما يحدث في سيارته والعيب الذي يشتكي منه وعادة مايهول الميكانيكي الأمور لصاحب السيارة رغم أنها قد لاتحتاج للكثير من الإصلاحات.
 
وفي هذا التقرير نطلعك على بعض الأمور التي يجب معرفتها عند التعامل مع الميكانيكي الذي سيصلح سيارتك. 

1- يجب أن يكون الميكانيكي ذو خبره فهناك الكثير من الدول التي لا تسمح لأي شخص بتصليح السيارة .
2- يجب أن تسأل الميكانيكي عن بعض الأمور قبل إصلاح السيارة لتفهم مدى ادراكه وخبرته للأمور .
3- لاتوقع على استمارة طلبها الميكانيكي لانك ستدفع فاتورة باهظة.
4- لاتسمح لميكانيكي ان يصلح سيارتك وخاصة محرك السيارة بدون أدوات تساعده .
5- سينصحك الميكانيكي بوضع زيت صناعي عند استبداله للزيت في سيارتك ولكن من المهم أن تكون على دراية بأن الزيت الصناعي ثمنه أعلى من العادي وستضطر حينها إلى دفع أموالًا كثيرة.
6- قد يعرض عليك الميكانيكي غسيل السيارة فلا توافق لإنها ستحملك الكثير.
7- لاتصدق دائما كل مايقال.
8- اسأل عن تاريخ صناعة الإطارات قبل التركيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعرف كيفية الحفاظ على إطار سيارتك

أبرزها التخلص من الملصقات القديمة.. 4 خدع ذكية للاستخدام في سيارتك

استغل الأجازة وافحص سيارتك للاطمئنان عليها

تعرف على كيفية شحن بطارية السيارة لتفادي أعطالها

نصائح ذهبية لتوفير الوقت والمال عند صيانة سيارتك

احترس مرآة سيارتك تتسبب في الحوادث

ترشيحاتنا

ريهام سعيد توجه تحية لـ دينا الشربيني .. فيديو

المزارعون أضربوا عن جمع أوراقه .. هل يختفي الشاي من العالم بسبب كورونا ؟

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

بشرى سارة.. افتتاح مصنع مصري- صيني لإنتاج نصف مليون كمامة يوميا

سر تسميته بهذا الاسم.. حكاية تقديس الفسيخ وارتباطه بأقدم عيد شعبى.. صور

تحذير عاجل من دار الإفتاء المصرية بشأن فيديوهات على السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟