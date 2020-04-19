طرق بسيطة لإزالة الملصقات من السيارة.. تعرف عليها

تلجأ بعض الشركات إلى وضع الملصقات على السيارات كنوع من أنواع الدعاية والإعلان، ولكن بمرور الوقت قد تحتاج إلى استبدالها، إما لكونها قديمة وإما أنها تالفة.





فهناك البعض يقوم بإزالة هذه الملصقات بطريقة خاطئة، وهذا يعرض الجسم الخارجى للسيارة إلى التلف أو التجريح، ولكن يمكن باستخدام عدد من الأداوات أن تتم عملية الإزالة من دون ترك أثر على الهيكل الخارجي.





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ونقدم إليك الخطوات التالية التي توضح كيف تتم عملية إزالة الملصقات من على الهيكل الخارجى للسيارة .





اولا : البدء في نزع الملصق بعيدا عن ضوء الشمس المباشر، حتى لا تساهم في زيادة تماسك الملصق على هيكل السيارة ، وفي الوقت نفسه تجنب إزالة الغلاف في درجات حرارة باردة لأن الملصق قد يتمزق إلى قطع أصغر ويترك بقايا.





ثانيا : ابحث عن حواف الغلاف على طول هيكل السيارة، حول الأبواب وغطاء المحرك والرفارف، وحاول تقشير الحافة قليلا بأظافرك، وإذا لم تتمكن من ذلك مرر مكشطة بلاستيكية على طول الحافة لبدء تقشيرها مرة أخرى .





ثالثا: لا تستخدم أي شفرات حادة معدنية لتقشير الحواف وإلا فقد تتسبب في إتلاف جسم السيارة تحت الملصق ، اسحب الغلاف بزاوية 15 إلى 20 درجة من السيارة، ثم أبدء بسحب الغلاف ببطء، تجنب تقشير الغلاف بزاوية 90 درجة لأنه سيتسبب في ثبات المادة اللاصقة على سيارتك.





رابعا: استخدم مسدس التسخين بالقرب من الحافة التي تقشرها لإعادة تسخين المادة اللاصقة. سخن الغلاف بالتساوي حتى ترفع كل المواد اللاصقة أثناء سحب الغلاف.





خامسا: إزالة اللاصق المتبقي ، برش مزيل مادة كيميائية لاصقة على أي بقايا ودعه لمدة دقيقة واحدة، ضع مزيل المادة اللاصقة في زجاجة رذاذ وضعه على أي مادة لاصقة تجدها، اترك مزيل المادة اللاصقة على البقايا لمدة دقيقة واحدة، وإذا لم يكن لديك زجاجة رذاذ يمكنك استخدام قطعة قماش ووضعها بمزيل المواد اللاصقة ووضعها على السيارة ، ثم امسح المادة اللاصقة بقطعة قماش تنظيف.