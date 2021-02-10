أبرز 3 نصائح لحماية سيارتك من السرقة

من الممكن أن يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى حوادث السير المختلفة، والتي ربما تشكل خطورة كبيرة على حياته وحياة من معه، ومن الأمور المؤلمة أيضًا؛ هو تعرض سيارتك للسرقة، وهو شعور مفجع للغاية لا نحب أن نراه يومًا.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح لحماية سيارتك من السرقة.

1- الأقفال المعدنية

تتواجد هذه الأقفال داخل المتاجر الخاصة بـ كماليات السيارات، و هي عبارة عن قطع معدنية يتم تركيبها بمقود الحركة و دواسة الفرامل، و من الممكن أن تكون هذه القطعة منفصلة أو على شكل مضرب كرة البيسبول، وربما تجد أيضًا نموذجا مختلفا، وهو عبارة عن "كلبش" معدني يتم توصيلة بأحد عجلات السيارة.

2- فصل طرمبة البنزين

يلجأ البعض إلى هذه الحيلة المبتكرة، ويشكل أبعادها زر صغير يوضع في مكان خفي داخل السيارة، ولا تعمل إلا من خلال مالكها فقط أو من يعرف طريق هذا الزر العبقري، ويقوم بفصل حركة الوقود تمامًا عن أمر التشغيل الواقع بغرفة المحرك و شمعات الاحتراق.

3- أماكن الاصطفاف

تعتبر هذه النقطة واحدة من أكثر عوامل الأمان والسلامة الخاصة بحماية السيارة من السرقة، ولكي تحصل على مستوى عالٍ من الأمان، قم بوضع سيارتك داخل أحد الجراجات الخاصة، ومن الأفضل أن يكون هذا الجراج يحتوي على كاميرات مراقبة.