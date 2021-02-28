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اقتصاد

جامع: إصدار أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان صندوق تنمية الصادرات أصدر اليوم - الأحد - أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى اطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة  للشركات لدى الصندوق .

وقالت الوزير في بيان صادر اليوم الاحد، ان هذه الدفعة شملت ٤٠ شركة باجمالى قيمة مستحقات ٢٠٨،٤ مليون جنيه ، وبصافى ١٩٢،٥ مليار جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتى المالية والبترول . لافتة الى انه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من حوالى ١٦٠٠ شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى ، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة     .

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 ولفتت جامع الى ان هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا ، حيث  تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من اجمالى قيمة المستحقات فورًا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك ، بدلا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات ، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة .

وأشارت الوزيرة إلى ان المرحلة الاولى للمبادرة شهدت سداد ١٣،٢ مليار جنيه ل ١١٢٥  شركة مصدرة .
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