تراجع حاد .. جرام الذهب يخسر 17 جنيها خلال أسبوع

أسعار الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام اليوم الاحد 28-2-2021، مقارنة بـ 782 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي . تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاسبوع الجاري بمتوسط 17 جنيها للجرام، حيث سجلتنحو 765 جنيها للجرام اليوم الاحد 28-2-2021، مقارنة بـ 782 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي .









وسجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 874 جنيها للجرام الواحد مقابل 894 جنيها متراجعا بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد، فيما سجل عيار 18 نحو 656 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ 670 جنيها الاحد الماضي بتراجع بلغ 14 جنيها.









ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب إلى نحو 510 جنيهات مقابل 521 الاحد الماضي مسجلا تراجعا بنحو 11 جنيها.









وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.