ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع حاد .. جرام الذهب يخسر 17 جنيها خلال أسبوع

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاسبوع الجاري بمتوسط 17 جنيها للجرام، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 765 جنيها للجرام اليوم الاحد 28-2-2021، مقارنة بـ 782 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي .


وسجل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 874 جنيها للجرام الواحد مقابل 894 جنيها متراجعا بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد، فيما سجل عيار 18 نحو 656 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ 670 جنيها الاحد الماضي بتراجع بلغ 14 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة بين الذهب إلى نحو 510 جنيهات مقابل 521 الاحد الماضي مسجلا تراجعا بنحو 11 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض 9 جنيهات فى الجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021

بعد هبوطها 12 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021

الجرام يخسر 3 جنيهات.. تراجع طفيف بـ سعر الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الذهب يرتفع 3 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

6 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات الجمعة

ترشيحاتنا

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

ننشر تعديلات الشهر العقاري.. يخفض الضريبة لـ 1% في هذه الحالة والسداد على 3 أقساط

الحكومة: نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضي

العناني: إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يصطدم بالأرض الأربعاء المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين