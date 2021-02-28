حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية ثانية غدا









وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc ، إن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير ولكن الآن هى بصحة جيدة، والطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الطبيب الاجنبى .











وتابعت أنها ستجرى عملية اخرى غدا مؤكدة انها انزعجت من شائعات وفاتها .



















وأكدت ، أنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية، معقبة: "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".



وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الـ 4 سنين اللي فاتوا واقعين من حياتي.. أنا مش فاكراهم نهائيا، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور فيلم القشاش وعبده موتة".



وأوضحت: "كنت عايشة ميتة محدش بيسأل عليا، وحسيت إني غير مرغوب بوجودي في الحياة.. وفقدت الثقة في نفسي كبنت، مكنتش ببص في المراية".



وتابعت: "عايزه أخلص العمليات وآجي بسرعة مصر"، مشيرة: "علمت من شائعة توقف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو علي اليوتيوب"، مشيرة: "لقيت أخبار منتشرة إني مت، والناس كلمت ماما تعزيها، وأنا كلمت الفنانة رانيا محمود ياسين علشان تنفي شائعة وفاتي.

كشفت الفنانة حورية فرغلى ، عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام .