تصريحات واشنطن مازالت شعارات.. روحاني: لهجة إدارة بايدن مع إيران مغايرة لـ ترامب

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في التعامل مع طهران مغايرة للهجة إدارة سلفه ترامب.





وأشار روحاني، إلى أن إدارة بايدن اعترفت ببعض أخطاء سابقتها واتخذت خطوات عملية.





وأضاف أن تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت شعارات، داعيا إلى تصحيح سياستها بسرعة، مؤكدا أنه إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها.





وفي محادثات هاتفية أجرها الرئيس روحاني مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أكد ان إهدار الفرص لحفظ الاتفاق النووي وإحيائه قد يؤدي الى تعقيد الظروف".





ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أوضح رئيس إيران أن "تقليص ايران التزاماتها عبر خطوات تدريجية كان بسبب خروج امريكا من الاتفاق النووي وعجز الدول الاوروبية الثلاث عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وهذه الخطوات قابلة للعودة بعد تنفيذ الاطراف المقابلة لالتزاماتها".



